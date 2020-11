Persisten las condiciones del clima adverso en Los Ángeles con fuertes vientos y amenaza de incendios

Los especialistas de la división de Los Ángeles del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) han extendido el estado de alerta por las actuales condiciones del clima que presentan fuertes vientos y alto riesgo de incendios forestales en los valles del sur de California.

A pesar de que inicialmente la NWS había emitido una alerta por el fenómeno de los Vientos de Santa Ana para el jueves y viernes, ahora la han extendido hasta el sábado y es que de acuerdo a los especialistas, el fenómeno traerá ráfagas que van desde las 40 y hasta las 65 millas por hora en algunas áreas.

The Red Flag Warning for the LA/VTA mtns, Santa Clarita Vly, and VTA valleys has been EXTENDED through Sat 6pm! RH in the single digits to teens are expected Fri/Sat along with Santa Ana winds gusting 50-65 in the mtns and 40-55 in the vlys. High fire danger is expected! #CAwx pic.twitter.com/DvZwDuQ7BB

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 27, 2020