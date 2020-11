VIDEO: Buscan a tres conductores que atropellaron a un hispano en Los Ángeles y se dieron a la fuga

Con un video con imágenes muy fuertes, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) anunció que está en la búsqueda de tres conductores que atropellaron a una persona el domingo 22 de noviembre en el sur de la ciudad y que no se detuvieron a socorrerla.

De acuerdo con la LAPD, un hombre hispano identificado como José Fuentes de 50 años, estaba cruzando la Central Avenue a la altura de la 78th Street al rededor de las 7:39 de la noche cuando fue atropellado por un auto, sin embargo el conductor no se detuvo a prestarle los primeros auxilios dejándolo a su suerte, por lo que eso no fue todo.

Después de ser impactado por el primer vehículo, Fuentes quedó tendido en el pavimento de Central Avenue y un segundo conductor a bordo de un carro blanco lo volvió a atropellar a toda velocidad, aunque éste tampoco se detuvo. Finalmente en el video se ve cómo un tercer conductor pasó sobre el cuerpo del hombre, sin detenerse y huyendo al igual que los otros dos.

En el video revelado por la Policía se observa a un transeúnte que presenció el último impacto y reaccionó claramente perturbado. A continuación le compartimos el vídeo revelado por la LAPD. Se recomienda discreción porque las imágenes son fuertes.

❗️WARNING: Graphic Video❗️

11/22 @ approx 7:38pm—A pedestrian crossing the street near Central Ave and 78th St was struck by a motorcycle, then by second vehicle, and the a third vehicle. All three motorists fled the scene.

Any info call @LAPDSouthTraff Detectives—323-421-2500 pic.twitter.com/YPu6jMBSn8

— LAPD HQ (@LAPDHQ) November 25, 2020