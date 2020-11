Sin restaurantes ni turismo: conoce las restricciones vigentes en Los Ángeles desde el miércoles 25 de noviembre

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El gran aumento de casos de coronavirus en California ha traído de vuelta las restricciones en diversos sectores comerciales e incluso un toque de queda, pero como el condado de Los Ángeles sigue siendo el epicentro de la enfermedad, es el que tiene que enfrentar las peores restricciones.

Además del toque de queda ordenado por el gobernador Gavin Newsom en todos los condados que estuvieran en la categoría morada, que es la más peligrosa del sistema de medición de riesgo, y la recomendación de no viajar, la ciudad angelina ha sido más severa y ha amenazado con multas a los viajeros y ordenó cerrar los restaurantes desde este miércoles.

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles anunció el lunes que todos los restaurantes debían cerrar sus operaciones al público de forma presencial y solo ofrecer comida para llevar durante al menos tres semanas a partir del 25 de noviembre, tras el importante aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas y en vísperas de las fiestas de Thanksgiving.

As new COVID-19 cases remain at alarming levels and the number of people hospitalized continue to increase, the LA County Health Officer Order will be modified to restrict dining at restaurants, breweries, wineries and bars, effective Wednesday, November 25 at 10:00 p.m. pic.twitter.com/SQo08dF63A — Los Angeles County (@CountyofLA) November 22, 2020

Por su parte, el alcalde Eric Garcetti anunció un sistema que permitirá hacer cumplir la recomendación emitida por el gobernador Gavin Newsom de no realizar viajes no esenciales y hacer cuarentena al entrar al estado, y de no cumplirlo, puede enfrentar una multa de $500 dólares.

El Formulario del Viajero de Los Ángeles le exige a todos los viajeros mayores de 16 años que entren a la ciudad a través del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), el aeropuerto de Van Nuys y la estación de autobuses y trenes Union Station, reconocer que entienden y aceptar que estarán en cuarentena durante 14 días si su viaje no es esencial.

We’re asking everyone to cancel non-essential travel. If you must travel, travelers arriving at LAX or Van Nuys Airport from another state or country will be required, starting tomorrow, to fill out an online form to acknowledge California’s recommended 14-day self-quarantine. https://t.co/FEMThw4OnX — MayorOfLA (@MayorOfLA) November 24, 2020

Por su parte, el secretario de Salud y Servicios Humanos de California, Mark Ghaly hizo una rueda de prensa para recomendarle a los californianos formas de rechazar las invitaciones familiares sin sentirse culpable, argumentado que era: “lo mejor que puede hacer para protegerlos y detener la propagación del virus”.

Give thanks from a distance. Show them how thankful you are. Keep them safer with a virtual celebration. #StopTheSurge pic.twitter.com/DyElzurc9j — CA Public Health (@CAPublicHealth) November 24, 2020

El pasado lunes se confirmaron 6,124 nuevos casos en el condado de L.A. en un día, el número más alto desde el inicio de la pandemia. El pasado martes, en cambio, se sumaron otros 3,692 casos para un acumulado total de 374,134 contagios y 7,497 muertes.

https://twitter.com/CountyofLA/status/1331659317368406016

La directora del Departamento de Salud Pública, Barbara Ferrer anunció que si el condado llega a un promedio de 4,500 nuevos casos diarios en el periodo de una semana, se implementará una orden de confinamiento total.

Leer más

VIDEO: Buscan a tres conductores que atropellaron a un hispano en Los Ángeles y se dieron a la fuga

Pronostican fuertes vientos y posibles incendios en el sur de California

Pasadena ignorará orden del condado de Los Ángeles y no cerrará los restaurantes