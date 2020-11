Alerta en Los Ángeles: registra más de 5,000 casos de coronavirus en un día

El condado de Los Ángeles registró este jueves el número más alto de positivos por covid-19 en un solo día desde que comenzó la pandemia en marzo pasado, al superar por primera vez más de 5,000 casos.

La cifra fue revelada por Muntu Davis, oficial de salud del condado de Los Ángeles, quién dijo en una sesión informativa que la región “ahora está viendo un aumento mucho más rápido de lo que vimos durante el verano”.

La cifra de nuevos casos del miércoles ya había causado alarma entre las autoridades de salud, cuando la cifra alcanzó los 3,944 casos positivos.

Davis dijo que el número promedio de casos en los últimos 2 días fue de 4,500, y supera el umbral de emergencia establecido recientemente por la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer.

Si los casos promedian 4,500 o más durante 5 días seguidos, Ferrer dijo que el condado establecería otra orden de permanecer en casa como se hizo en la primavera.

La directora de salud pública advirtió que el condado tenía un promedio de 1,100 casos nuevos por día el pasado 1 de noviembre, pero esta cifra se elevó a casi 2,000 una semana después.

Los Ángeles ha sido el foco con mayor números de casos en California, con más de 350,000 casos positivos. Las muertes relacionadas con el virus hasta este miércoles alcanzaban las 7,335.

Mañana viernes comienzan varias restricciones entre las que se ordena a restaurantes y bares no dar atención al público al interior o exteriores de locales después de las 10 de la noche. Aunque aún podrán prestar servicios para llevar.

Las nuevas medidas, que incluyen limitar el aforo a negocios no esenciales al 25 % de la capacidad del recinto (50 % si es en exteriores), coinciden con el “freno de emergencia” a las actividades económicas anunciado esta semana por el gobernador de California, Gavin Newsom, debido al repunte de casos de la covid-19 en el estado.

Due to the rise in #COVID19 cases, CA is issuing a limited Stay at Home Order.

Non-essential work and gatherings must stop from 10pm-5am in counties in the purple tier.

This will take effect at 10pm on Saturday and remain for 1 month.

Together–we can flatten the curve again.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 19, 2020