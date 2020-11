El coronavirus está muy propagado en Los Ángeles y confirman más de 6,000 casos en un día

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles informó que este lunes ha sido el peor día en el hallazgo de nuevos casos de coronavirus en toda la pandemia tras confirmar más de 6,000 contagios.

De acuerdo con Bárbara Ferrer directora del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, el condado confirmó 6,124 nuevos casos este lunes, siendo la mayor cifra registrada en 24 horas desde el mes de marzo. Sin embargo, al menos 1,500 casos sería de un retraso de los resultados del sábado.

En total el condado ha acumulado 370,636 casos y desde el inicio de la pandemia ha sido el epicentro de la enfermedad en el estado dorado.

#BREAKING: LA County reports 6,124 new COVID-19 infections, the highest number reported by the county in a single day since the pandemic began. https://t.co/i2knvTLpQV pic.twitter.com/B1OQMPCxid

