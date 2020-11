Los Ángeles vuelve oficialmente al confinamiento absoluto desde el lunes 30 de noviembre

Las autoridades del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles no tuvieron que esperar a que llegara el domingo para confirmar que el promedio diario de nuevos casos había sobrepasado sus límites y fijó una nueva orden confinamiento absoluto en el Condado de Los Ángeles.

A partir del lunes 30 de noviembre todos los residentes del condado deben permanecer en casa el mayor tiempo posible y en caso de tener que salir a realizar actividades personales deben usar obligatoriamente una mascarilla en todo momento.

As new COVID-19 cases remain at alarming levels and the number of people hospitalized continue to increase, a temporary Los Angeles County Health Officer Order will be issued to require additional safety measures across sectors.

— LA Public Health (@lapublichealth) November 27, 2020