El plan de California para combatir los incendios forestales: cámaras en los bosques

Para mejorar su tiempo de respuesta en torno a nuevos incendios, las autoridades de Bomberos de California han puesto en marcha un plan para usar cientos de cámaras en los bosques para monitorearlos en tiempo real.

Las ahora instaladas 610 cámaras en los bosques del estado son parte del proyecto ALERTWildfire, fundado por el Instituto de Oceanografía de la Universidad de California San Diego, la Universidad de Nevada Reno y la Universidad de Oregon.

Con la adición de la tecnología, las autoridades forestales y de prevención de incendios pueden monitorear diversas áreas de los bosques abarcando una gran visibilidad. Las cámaras pueden dar giros en 360, hacer panorámicas, zoom y visión nocturna, lo que les permite observar hasta 60 millas a la redonda en un día claro y 120 millas en una noche despejada.

Protecting Californians from wildfires has been our priority since day one.

Investment in 610 fire detection cameras across the state helps us mitigate, prepare & respond to fires in their earliest stages. https://t.co/TsIUdXRjFH

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) November 27, 2020