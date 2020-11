Black Friday sin sabor a crisis en Los Ángeles

A pesar de que esta temporada de Black Friday, la más esperada por millones de personas, no es igual que antes, cientos de angelinos colmaron las tiendas de uno de los centros comerciales más populares de la ciudad desde la madrugada de este viernes.

Diversos medios locales reportaron que muchos compradores estaban formados desde antes de las seis de la mañana para ser los primeros al entrar a las tiendas en The Citadel Outlets, a pocas millas al sur de Los Ángeles.

BLACK FRIDAY AT THE CITADEL🎄: Not everyone turned to the internet to catch Black Friday sales this year. Instead, some shoppers flocked to their local malls including the Citadel Outlets in Commerce. By noon, shoppers struggled to even find a parking spot https://t.co/okZTMutBJL pic.twitter.com/xkxGJsy3fW — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) November 27, 2020

Black Friday 2020: Shoppers flock to Citadel Outlets for deals despite p… https://t.co/wkzWnBUXDX via @YouTube — silvia soto (@ssoto523) November 27, 2020

Actualmente las autoridades salud han establecido restricciones en los restaurantes y en los viajes, pero permite la operación bajo techo de los comercios no esenciales como estos siempre y cuando se limite la entrada de clientes a un 25% del total de capacidad de la tienda, por lo que los compradores podrían pasar más tiempo formados en línea, pero sin tener que pelearse adentro.

Por la ocasión las tiendas abrieron a las 6 de la mañana y al ver las largas filas, por un momento pareciera olvidarse que hay una crisis económica y de salud en las calles.

Imágenes del boulverd Promenade de Santa Mónica también dejaba ver a varios compradores en las tiendas.

I have been at the Third Street Promenade all day. It is busier now than this morning, but not any busier than a normal weekend day. Some lines forming at certain stores to limit capacity inside #BlackFriday #SantaMonica @SpecNews1SoCal pic.twitter.com/t7n11Rp0ua — Jada Montemarano (@JadaMontemarano) November 27, 2020

