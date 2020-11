Trump: Distribución de vacunas contra COVID-19 comenzará "la próxima semana".

El presidente Donald Trump aseguró que la distribución de las vacunas contra coronavirus, COVID-19 comenzará “la próxima semana” o la semana siguiente sin mencionar fecha exacta pero de ser así comenzaría entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre.

Trump realizó este anuncio durante una comparecencia el jueves con periodistas con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias.

President @realDonaldTrump says vaccine distribution will “start next week and the week after” for frontline workers, seniors pic.twitter.com/dTx8Pi5tlx

— Team Trump (@TeamTrump) November 26, 2020