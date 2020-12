Google y Apple desarrollaron una herramienta de notificación para California que le avisará si estuvo expuesto al coronavirus

Desde esta semana California tendrá un apoyo extra para combatir al coronavirus gracias a la tecnología y al desarrollo de una aplicación creada entre Apple y Google la cual llevará el nombre California Notify.

Según explicó el gobernador de California, Gavin Newsom, la aplicación California Notify le permitirá a cualquier persona contagiada notificar a sus contactos cercanos que estuvieron expuestos al virus y además permite hacerlo de forma anónima.

NEW: CA has partnered with @Google and @Apple to launch a #COVID19 exposure notification app, CA Notify.

Starting Thursday, you can opt in to get push notifications on your phone if you have been exposed to COVID-19.

This is 100% private & secure.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 7, 2020