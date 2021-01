California levanta la orden de quedarse en casa en todo el estado y empieza a apuntar hacia la normalidad

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) informó la mañana de este lunes que el estado se moverá hacia la normalidad y dio por terminada la orden de quedarse en casa que había emitido en las regiones que tenían poca disponibilidad de camas de terapia intensiva.

Desde este lunes las regiones del Sur de California, el Área de la Bahía y el Valle de San Joaquin podrán regresar a la categoría morada del sistema de riesgo del estado, la cual permite la operación de muchos establecimientos aunque con algunas condiciones.

Con la orden, todo el estado volverá al sistema de riesgo por colores y por condados.

📣 #CA lifts the regional stay at home order statewide as four-week ICU capacity projections exceed 15% for the remaining impacted regions. Most counties are returning to the most strict (purple) tier of the Blueprint for a Safer Economy.

