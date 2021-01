Cambian el nombre de una montaña en Griffith Park como homenaje póstumo al concejal Tom LaBonge

Una de las cimas con mejor vista de la ciudad de Los Ángeles que está solo a pocos metros del Observatorio Griffith, será renombrada para honrar al concejal Tom LaBonge, conocido popularmente como Mr. Los Ángeles, tras su reciente muerte.

La cima que está a 1,625 pies de altura, que ofrece vistas de 360º de la ciudad y que era conocida hasta ahora como The Mount Hollywood Summit, ahora será rebautizad a como Tom LaBonge Summit para honrar al político que dedicó gran parte de su vida pública al desarrollo del parque.

Tom LaBonge was taken from us too soon. He was a giant of our city, and Angelenos from every walk of life have memories of his kindness, decency, and love for L.A.

Any L.A. residents or friends who wish to share their stories & condolences can do so here: https://t.co/fwsVc9zhyZ pic.twitter.com/J7Sm9UGxEQ

— MayorOfLA (@MayorOfLA) January 27, 2021