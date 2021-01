Definitivo: ‘Cabecita’ Rodríguez se queda con Cruz Azul esta temporada 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de semanas de incertidumbre, Jonathan Rodríguez finalmente se quedará en Cruz Azul lo que resta del Torneo Guard1anes 2021, así lo dio a conocer Álvaro Dávila, presidente del equipo.

según afirmó el directivo en entrevista con ESPN, la fecha límite para recibir una propuesta fue el pasado lunes. Y toda vez que no llegó ninguna por el jugador uruguayo, este tendrá que quedarse en la plantilla.

Dávila comentó que la oferta del equipo chino por ‘Cabecita’ Rodríguez fue de 6 millones de dólares, cifra que estaba muy lejos de las pretensiones de Cruz Azul, por lo que esperaban una nueva oferta por el delantero sudamericano, misma que no llegó.

“Hasta ahorita no hubo respuesta de un club chino. Es una propuesta baja y no fue aceptada por el club. No hay noticias hasta ahorita, pusimos una fecha límite, que fue el lunes, y ya no llegó la contrapropuesta, no nos podemos quedar sin el jugador”, dijo Dávila.

Además, el directivo espera que Jonathan Rodríguez se comprometa con el equipo, ya que lo consideran una pieza fundamental.

“Espero que Jonathan entienda que es su lugar, que es importante para el club y nos apoye para crecer nosotros y él, seguro vendrá una buena oportunidad en los siguientes meses”.

Relacionado: La millonaria cifra por la que Cruz Azul dejaría ir a ‘Cabecita’ Rodríguez