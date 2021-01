Manager de Avni Yildirim tunde a “Canelo” Álvarez y a Andy Ruiz: “Uno es un bobo y el otro es del montón”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

José Pérez, el manager de Avni Yildirim, repartió críticas parejo entre Andy Ruiz y Saúl Álvarez, el próximo rival del boxeador turco.

El manager cubano se le fue a la yugular al “Canelo” Álvarez, ya que desde su punto de vista, el multicampeón no está tomando con seriedad el combate contra Avni Yildirim.

“Es un bobo. Lo único que veo es que Canelo está tomando esto con calma. Empezó a entrenar hace apenas unos días. Lo digo claro, el Canelo está subestimando al turco. Que lo siga haciendo, por mí que siga de vacaciones”, expresó en charla con el Nuevo Herald.

El cubano también advirtió que Yildirim no saldrá a sobrellevar la pelea, como considera que lo hizo Callum Smith, sino que irá por todo.

“El turco no viene a eso, viene a ganar o perder. O te mato o me matas. No tiene nada que perder. Supuestamente, no debe tener chance alguno de ganar. Y un hombre al que no le dan chance, es un hombre peligroso“, añadió.

Canelo Álvarez está subestimando a su rival, dice manager del turco Yildirim@jorgeebrohttps://t.co/rnloEAJepm pic.twitter.com/VxMDGrjcSx — ENH Deportes (@ENH_Deportes) January 25, 2021

Pero el ataque no quedó allí, ya que también “raspó” al excampeón Andy Ruiz al momento de hablar sobre las sorpresas que hay en el boxeo.

“Mira lo que pasó entre Anthony Joshua y Andy Ruiz, un boxeador del montón, peor que del montón”, dijo, haciendo referencia al día en que el mexicoamericano destronó al británico. “Ejemplos de sorpresa hay muchos: Miguel Cotto vs. Austin Trout, Orlando Salido vs. Vasyl Lomachenko, recientemente Félix Verdejo vs. Nakatani. Esa es la historia del boxeo. No puedes subestimar a nadie y Canelo y la prensa lo están subestimando”, sentenció.