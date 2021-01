Sheriff: Hombre mató a golpes al hijo de su novia de dos años; ella mintió para protegerlo de la Policía en Houston

TEXAS – La Oficina del Alguacil del Condado Harris informó que el novio de una mujer le causó lesiones mortales a un niño de dos años que estaba bajo su cuidado mientras que la madre se encontraba en el trabajo.

Una mujer y su novio fueron acusados de golpear y tratar de ocultar lo que le ocurrió a un niño de dos años que fue golpeado al grado de que el pequeño perdió su vida luego de haber sido trasladado a un hospital de Houston.

A Darielle Williams (madre de la víctima) y Johvonte Johnson (novio de la mujer) les fueron entabladas fianzas de $40,000 y $100,000, respectivamente, por la muerte del niño identificado como Tevi Jefferson.

Según la Oficina del Alguacil del Condado Harris, el niño murió mientras estaba bajo cuidado de Johnson.

En su primera versión de lo ocurrido la pareja inicialmente dijo que el menor sufrió las lesiones tras golpearse la cabeza en la bañera.

Update regarding the death of 2-yr-old Tevin: autopsy conducted by the Harris County Institute of Forensic Sciences showed Tevin Jefferson died of blunt force trauma. Tevin also suffered from multiple injuries which were in various states of healing. Charge of Murder https://t.co/ONU3xPBisx

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) January 28, 2021