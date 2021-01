¡Cuidado con descalificarse de la reforma migratoria de Biden!

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El abogado en migración Alex Gálvez pidió a los inmigrantes indocumentados no dejarse llevar por especulaciones, incluso rumores, en cuanto a si podrán o no calificar para la reforma migratoria propuesta por el presidente Joe Biden.

“Apenas es un proyecto de ley y habrá muchas negociaciones antes de que quede finalizada. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda decir la gente o hasta un abogado de migración, es pura especulación”, dijo.

Enfatizó que lo único que puede invalidar a una persona, es que tengan un crimen serio o varios delitos menores, o que se dediquen al narcotráfico, pero aún así tendremos que esperar para ver la versión final de la reforma y conocer los delitos que los descalifican. “Fuera de eso, es muy prematuro tirar la toalla o celebrar sin tener bases. No hay nada hasta que no sea finalizada la reforma y para eso falta tiempo. Ahorita hay más preguntas que respuestas”.

Por eso, el experto en leyes migratoria pidió a los inmigrantes indocumentados no convertirse en sus propios enemigos, anulándose de antemano para una legalización.

Por otra parte, comentó que es ilegal que muchos abogados empiecen a pedirles dinero para arreglarles su residencia cuando se presente una reforma migratoria.

“No se puede vender algo que no existe. A mi me han llegado inmigrantes, y me ofrecen adelantarme $500 para que cuando se apruebe la reforma, ya tener asegurado al abogado. Eso no puede ser. Así no funcionan las cosas. Les pido no dar dinero a nadie por una legalización que aún no sabemos si se va a dar; y si se aprueba, desconocemos los términos. Por favor, no se dejen asustar; o que su entusiasmo les gane al grado de pagar servicios legales por adelantado”.

También a las personas con órdenes de deportación, les llamó a tener calma, y pensar que siempre hay posibilidades de arreglar como las hubo en la Amnistía de 1986. “Aunque tengan una deportación, cuenta mucho su conducta moral, las raíces que han echado, los hijos que tienen en el país, y que puedan probar que han estado viviendo aquí. Una deportación no es una descalificación automática“, aseguró Gálvez.

Tras asumir la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden anunció varias iniciativas de migración como el Acta de Ciudadanía de EE.UU. que garantiza una residencia inmediata para los beneficiarios de DACA, el TPS (Estatus de Protección Temporal) y los trabajadores esenciales agrícolas.

También propuso la residencia y ciudadanía para 11 millones de inmigrantes indocumentados y el fin a la prohibición de viajes impuesta por Trump; ampliar el DACA y poner fin a la construcción del muro fronterizo