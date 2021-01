Luego de su tremendo agarrón: solo un partido de castigo para Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku

Luego de su escandaloso enfrentamiento en el Derbi della Madonnina de cuartos de final de la Copa Italia Zlatan Ibrahimovic, delantero de Milan y Romelu Lukaku, delantero del Inter, han sido sancionados con un partido, lo confirmó la Serie A italiana mediante un comunicado.

Ibrahimovic fue sancionado por una “doble tarjeta amarilla por comportamiento no reglamentario en el campo y por mala conducta contra un oponente”, mientras que Lukaku ha sido amonestado por comportamiento no reglamentario en el campo, según se lee en la nota oficial.

War of words

Zlatan: “I'll give you €500 for every time you get your first touch right tonight” “Go do your voodoo s***, you little donkey!”.

Lukaku: I will f**k u and your wife b**ch “He wants to talk about mothers? Son of a b****.” #InterMilan#derbydellamadonnina pic.twitter.com/qWm0WygVBV

