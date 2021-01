Cadena Publix Super Markets financió el evento que resultó en la toma del Capitolio

La heredera de la cadena de supermercados Publix, Julia Jenkins Fancelli, proporcionó la mayor parte de los fondos para la manifestación de seguidores de Donald Trump que terminó en el ataque al Capitolio del 6 de enero, informó el sábado The Wall Street Journal.

The rally that preceded the Capitol riot was funded by a top Trump donor and Publix heiress, and helped by far-right show host Alex Jones https://t.co/xCVAZjpm7j

— The Wall Street Journal (@WSJ) January 30, 2021