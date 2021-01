La asociación de la comunidad médica y de abogados en Los Ángeles mejora el bienestar de los pacientes vulnerables durante la crisis del COVID-19 y aún después de esta

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Judy Balch había venido al Centro de Salud de Wilmington para una cita médica cuando le dijo a una trabajadora social que estaba preocupada porque sería desalojada de su apartamento. La trabajadora social la refirió a Melody Osuna, una abogada asignada para ayudar a pacientes con problemas legales.

Osuna, quien trabaja para la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles (en inglés Legal Aid Foundation of Los Angeles), ayudó a Balch a completar y presentar los documentos necesarios para combatir el desalojo en la corte. “Si no hubiéramos hecho esto, ella habría incumplido en apelar su caso de desalojo y habría perdido su vivienda”, dijo Osuna.

Balch, de 72 años, sabía que necesitaba presentar una respuesta en su caso de desalojo, pero dijo que tiene problemas de salud física y mental y que no pudo llegar al tribunal. “Fue un milagro para mí porque era incapaz de hacerle frente a la situación por mi cuenta”, dijo. “El estrés bajo el que me encontraba por esta situación se alivió por completo”.

Osuna es parte de La Asociación Médica y Legal de Los Ángeles, (en inglés, Medical Legal Community Partnership-Los Angeles). Esta asociación establece una colaboración entre el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles y organizaciones de servicios legales sin fines de lucro. Los abogados proporcionan ayuda legal gratuita a los pacientes, atendiendo todo aquello que amenaza su bienestar, ya sean barreras para satisfacer su alimentación, vivienda, beneficios de salud o de empleo.

El programa es especialmente importante durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, ya que muchas personas están lidiando con la pérdida de puestos de trabajo, la incapacidad para pagar el alquiler o los beneficios de salud que perdieron. “Hay más problemas legales debido al COVID-19”, dijo Eve Rubell, quien administra el programa para el departamento de servicios de salud. E incluso después de que pase la crisis, puede haber un aumento en la indigencia, el desempleo y la violencia en el hogar. “Los abogados están preparados para ayudar.”

El Instituto de Ciencias Clínicas y Traslacionales de UCLA publicó recientemente un informe de las políticas sobre el programa que encontró que la incorporación de los abogados en las clínicas ayuda a dar confianza a los pacientes tanto en la atención médica como en los sistemas legales. Además de proporcionar asistencia legal directa a los pacientes, los abogados pasan a formar parte del equipo de atención médica. Así pueden capacitar al personal de la clínica sobre las protecciones legales de la vivienda, la defensa de beneficios de salud y otros problemas legales que puedan enfrentar los pacientes.

“La gente no siempre piensa en las necesidades legales de las poblaciones vulnerables y tampoco en cómo al no poder atender esos asuntos legales, los conduce al deterioro de su salud”, dijo Francesca Cameron, gerente del programa de investigación y evaluación de UCLA y una de las autoras del informe. El programa es “realmente innovador en su enfoque”, enfatizó.

Los autores también hicieron varias recomendaciones, incluyendo que las compañías de seguros de salud y el programa estatal de Medi-Cal deberían proporcionar fondos a largo plazo para programas como el de la Asociación Comunitaria Legal Médica del Condado de Los Ángeles. Este programa está actualmente siendo financiado por el programa de Cuidado Integral de las Personas (en inglés, Whole Person Care). Los servicios legales son inalcanzables para muchos, dijo Cameron. Y añadió, “Estos programas son realmente esenciales y no pueden continuar sin financiación sustentable”.

El programa del Condado de Los Ángeles comenzó en 2018, y en ese momento, sólo estaba en una clínica de salud. Ahora está disponible para todos los pacientes en el Departamento de Servicios de Salud y para todos los participantes del programa Cuidado Integral de las Personas (en inglés, Whole Person Care Program), que atiende a pacientes que se encuentran en situaciones más complejas de Medi-Cal. En el programa, el condado se asocia con la agencia principal de Servicios Legales del Vecindario (en inglés, Neighborhood Legal Services) del Condado de Los Ángeles, así como la Fundación de Ayuda Legal (en inglés, Legal Aid Foundation) de Los Ángeles, con los Servicios de Defensa de la Salud Mental (en inglés, Mental Health Advocacy Services) y con Bet Tzedek.

Durante la pandemia, los servicios se ofrecen por teléfono. Las referencias se hacen por medio del personal de la clínica y de los trabajadores de salud de la comunidad en todo el condado. Entre marzo del 2018 y agosto del 2020, el programa atendió a más de 2,700 pacientes. De los pacientes que recibieron ayuda, el 44 por ciento eran latinos y el 31 por ciento eran afroamericanos.

En el caso del desalojo de Judy Balch, ella dijo que no puede imaginarse tener que mudarse de su casa y que no tendría adónde ir. Osuna dijo que el arrendador no debería estar tratando de desalojar a una persona mayor de 72 años con discapacidades en medio de la pandemia. Ella se alegra de haber podido conectarse con Balch a través de la clínica de salud.

“Judy pudo ir al médico por un problema de salud, una necesidad muy básica, y obtener acceso a un abogado para abordar otra necesidad básica, la de vivienda, que en última instancia afecta su salud a largo plazo”, dijo Osuna.

Anna Gorman is the Director of Community Partnerships and Programs at the L.A. County Department of Health Services. She helps oversee L.A. County’s Medical Legal Community Partnership.

Anna Gorman es la Directora de Asociaciones y Programas Comunitarios en el Departamento de Servicios de Salud del Condado de L.A. Ella ayuda a supervisar la Asociación de la Comunidad Legal Médica del Condado de L.A.

Traducido por Maythé Ruffino y Damaris Bernard