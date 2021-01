Los Angeles Rams adquiere al quarterback Matthew Stafford en un cambio por Jared Goff

La gerencia de Los Angeles Rams una vez más ha sacudido a la NFL con un cambio agresivo, al enviar al quarterback Jared Goff y varias selecciones de Draft a los Detroit Lions para adquirir al estelar mariscal Matthew Stafford.

De acuerdo con ESPN y múltiples reportes, el paquete de los Rams para obtener a uno de los pasadores más prolíficos de la NFL consiste de la selección de 1a. ronda de Los Ángeles en los Drafts de 2022 y 2023, y la selección de 3a. ronda de 2021.

La transacción, que se espera sea oficializada pronto, es la más grande del año en la liga, mientras se define el futuro de Deshaun Watson, quarterback de los Houston Texas.

Los Rams parecieron perderle la confianza a Goff en la recta final de 2020 tras una serie de partidos en los que el californiano de 26 años de edad cometió múltiples entregas de balón. Stafford, por su parte, es considerado uno de los quarterbacks más sólidos de la liga a pesar de que nunca ha ganado un juego de playoffs (Goff ha ganado tres).

Stafford, quien el 7 de febrero cumplirá 33 años de edad, lanzó para 4,084 yardas con 26 pases de touchdown y 10 interceptados en esta temporada. En su carrera de 12 campañas acumula 45,109 yardas, 282 pases de TD y 144 interceptados.

Goff, quien al igual que Stafford fue una primera selección global del Draft, jugó cinco temporadas con los Rams en las que ganó 42 juegos de temporada regular, la mayor cifra de la liga en ese lapso solo detrás de Tom Brady. Lanzó para 18,171 yardas, 107 pases de touchdown y 55 interceptados.

Se recordará de Goff con los Rams su gran temporada de 2018, la cual incluyó un histórico duelo ofensivo de lunes por la noche en el que superó a Patrick Mahomes.

Aunque Goff jugó bien en estos playoffs a pesar de haber sido operado pocos días antes del dedo pulgar derecho, el entrenador Sean McVay no se comprometió a que él fuera su quarterback en 2021 luego de la derrota de los Rams contra Green Bay en la ronda divisional.

El movimiento para adquirir a Stafford supone el mejor intento posible de los Rams por tratar de llegar al Super Bowl LVI, que se jugará en su estadio, SoFi Stadium, en febrero de 2022.

