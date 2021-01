Aaron Donald llora mientras Aaron Rodgers avanza al Juego de Campeonato con sus Packers

La defensa de los Rams fue la No. 1 de la temporada, pero este sábado en el juego de playoffs divisionales de la Conferencia Nacional contra el mejor ataque de la NFL, no fue rival al vencer los Green Bay Packers a Los Ángeles 32-18.

Los Packers, conducidos por Aaron Rodgers, jugarán por el campeonato de la NFC frente al vencedor del partido entre New Orleans y Tampa Bay de este domingo. Será el primer Juego de Campeonato para Rodgers en Lambeau Field, donde el sábado hubo algunos miles de aficionados.

"MVP! MVP!"@AaronRodgers12 will host the NFC Championship for the first time next Sunday. #GoPackGo #NFLPlayoffs pic.twitter.com/oltOm9A6h9

— NFL (@NFL) January 17, 2021