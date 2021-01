Se viene el bombazo: aseguran que Sergio Ramos fichará por el Manchester United

El futuro de Sergio Ramos con el Real Madrid luce más incierto que nunca. El capitán merengue no está dispuesto a rebajar su sueldo y sí a irse a otro equipo que se lo pueda mejorar y al parecer ya se apareció el diablo para entrometerse en el asunto.

Según The Mirror, el Manchester United entró a escena y al parecer ya convenció al histórico defensa español de vestirse de rojo la próxima temporada y apuntalar un proyecto que está dando resultados de momento. La experiencia y liderazgo de Ramos aportaría muchísimo al equipo de Ole Gunnar Solksjaer.

Sergio Ramos is ready to quit Real Madrid this summer and is targeting a move to Manchester United – as he does not fancy Paris Saint-Germain. (Source: Sunday Mirror) pic.twitter.com/7WXfLNqqo4

