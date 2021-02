Alejandra Guzmán llorando: “Frida te necesito, siempre te voy a estar esperando”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Esta mañana, Alejandra Guzmán visitó ‘Despierta América’, siendo la primera invitada del 2021 al estudio, y allí abrió su corazón con Alan Tacher y Raúl González, asegurando que está en tratamiento terapéutico, que está tomando antidepresivos, y con lágrimas en los ojos le envió un mensaje a su hija, Frida Sofía, de quien está separada hace unos cuantos años.

“Tuve que buscar una terapeuta porque comencé a tener angustia de no saber cuándo voy a volver a trabajar, a generar… Me ayuda mucho escribir, el poder sacar de mí estas emociones porque soy muy sensible, el hecho es conocerte mejor… Ahorita me estoy tomando un antidepresivo, pero no importa, lo que te sirva”, comenzó diciéndole Alejandra a Alan y Raúl sobre su presente en medio de la pandemia.

La Guzmán, quien cantó, jugó, se divirtió y hasta hizo un karaoke con los presentadores de ‘Despierta América’, reservó un espacio para hablar de su más profundo dolor: el no hablarse, ni ver a su única hija, Frida Sofía.

“Frida está en una época, una edad que es lógico que tenga ese choque, porque yo lo tuve con mi madre también. Cuando tú buscas tu propia identidad es cuando tú te peleas con tu madre, con tu padre, y es normal. Creo que ahora como que son cosas más grandes, por las redes se vuelve más grandes. Pero ella y yo algún día vamos a estar frente a frente, y lo vamos a solucionar, y lo vamos a platicar”, aseguró en el show de la mañana de Univision la rockera.

Hasta ahí venía conteniéndose y, claramente, se sentía cuidada por los presentadores que la acompañaban, quienes además son sus amigos personales y siguió diciendo:

“Yo jamás he hecho algo para hacerle daño, ni lo haría… Necesito de ella, la amo, la extraño, ¡la parí!, es sangre de mi sangre cómo no la voy a necesitar. La amo profundamente y comprendo que necesita tiempo para aprender de la vida, porque la vida te enseña a valorar, y a ver que nada más tienes una madre, tienes un padre sean como sean. Yo también he trabajado mi culpa, mi responsabilidad porque solamente puedo mostrar con mi ejemplo y de corazón espero que le llegue esta luz que sale de mi alma, de mi corazón porque la amo y es lo único que le puedo dar, este amor que siento por ella”, en ese momento, y con estas últimas palabras, la Guzmán ya no puedo contener la emoción.

Llanto que aun se intensificó más cuando Alan y Raúl le dijeron, qué le gustaría decirle a su hija, quien seguro estaría mirando en este momento: “Te necesito, te amo, aquí estoy para ti, siempre te voy a estar esperando”.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA A ALEJANDRA GUZMÁN: