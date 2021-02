Urgen a turistas a no venir a Los Ángeles por vacuna contra COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La presidenta de la Junta de Supervisores de Los Ángeles, Hilda Solís urgió a los turistas a no viajar al condado de Los Ángeles para recibir la vacuna contra COVID-19.

“No se tolerará a las personas que buscan ponerse al frente de la línea. Todos deben esperar su turno para que los que actualmente son elegibles y están en mayor riesgo puedan recibir la vacuna, como los trabajadores de atención médica, los residentes y el personal de los centros de enfermería especializada y los mayores de 65 años o más, que se han visto gravemente afectados por este virus en el condado”, dijo la supervisora Solís.

Destacó que trabajan rápidamente para administrar la vacuna a estos grupos vulnerables.

La advertencia de la supervisora Solís se dio tras el escándalo internacional generado por el comentarista de entretenimiento, el mexicano Juan José Origel, quien viajó de México a Florida para vacunarse contra COVID-19 sin ser residente ni vivir en el país.

Como consecuencia, fue objeto de una andanada de críticas ya que la inmunizaciones contra el coronavirus, aún no se encuentran a la venta y no hay suficiente abasto para los mismos estadounidenses, quienes deben esperar su turno para recibir la inmunización de acuerdo a las prioridades establecidas, basado en la edad y probabilidades de riesgo.

El caso de Origel abrió una caja de Pandora, ya que se ha filtrado en las redes sociales que muchos extranjeros pudientes están viajando a Estados Unidos para aplicarse la vacuna.

Solís dijo que aunque no ha escuchado reportes de turistas que vienen al condado de Los Ángeles para ser inoculados, los llamó a no venir aquí con la intención de vacunarse.

Es fraude

El abogado en migración, Alex Gálvez dijo que quienes usan la visa de turista para entrar al país y recibir la vacuna contra la pandemia, cometen fraude. “De acuerdo a las leyes de este país, la visa de turista es para hacer turismo no para propósitos médicos. Esa no es su naturaleza”.

Por lo tanto, aconsejó a quienes portan una visa de turista no usarla para venir a poner la vacuna contra COVID. “Si quieren hacer eso, tienen que solicitar una visa humanitaria, y pedir una carta del hospital y médico que se las va a poner, y en donde ustedes se comprometen a pagar por los servicios médicos. Esa carta se presenta al consulado de EE.UU. en su país, para que les puedan aprobar la visa humanitaria”.

Sin embargo, mencionó que en estos momentos, dado lo limitado de las vacunas, solo se están aplicando a quienes residen en el país, documentados o indocumentados, y no se tiene que pagar por ellas.

“Los viajeros deben tener cuidado porque es muy fácil perder la visa de turista, y ahorita los agentes de migración están revisando todo. Ellos pueden tener acceso a la base de datos de las vacunas, y verificar que se la pusieron usando su visa de turista. Mi recomendación es que no se expongan a perder su visa de turista por la vacuna contra COVID, y esperen su turno en sus países; o hasta que se ponga a la venta aquí”.

‘No es legal’

Patricia Osuna, una mexicana que es residente de los EE.UU. y vive en Los Ángeles, dijo que algunos de sus familiares de su ciudad natal, le han puesto presión para que con su visa de turista, traiga a su madre de 82 años que vive en México para que la vacune en Los Ángeles.

“No lo hago porque me da miedo que se vaya a contagiar de COVID en el avión, y no sería legal ya que ella no vive aquí. Pero entiendo que la gente está desesperada en México, y los que tienen dinero, están dispuestos a pagar lo que sea para que les pongan la vacuna en EE.UU.”.

Monse Miranda dice que al menos en el condado de Los Ángeles, si te piden una identificación con tu dirección para ponerte la vacuna. “Mi esposo de 50 años, quien trabaja en la aplicación de pisos en los hospitales, ya recibió la primera dosis. Presentó como identificación su licencia de manejo que obtuvo bajo la ley AB60”.

Agrega que su hija, quien es beneficiaria de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), recibió también la primera dosis porque trabaja en una organización no lucrativa que ayuda a las personas sin hogar. “Yo les diría a mis paisanos en México que se esperen. Todos estamos en el mismo barco, ya queremos recibir la vacuna, pero no podemos hacer trampa para adelantarnos en la fila. La vacuna se pone de acuerdo al nivel de riesgo en que estemos cada uno”.

‘Primero los de casa’

Violeta Olivares, una cuidadora de personas en el hogar, quien el 18 de febrero recibirá su segunda dosis de la vacuna, dice que ella no se opone a que los turistas vengan a vacunarse al país, pero subraya que eso debe pasar cuando ya se hayan vacunado primero los de casa.

“Aquí nos está costando mucho que quienes más lo necesitan, reciban su vacuna. La cuidadora de mi hermana no ha podido vacunarse. Todas las noches se mete al sitio web del condado a querer sacar su cita, y no la consigue. Para ella es muy importante recibirla porque mi hermana quien sufre de Alzheimer, ya la tiene. Así que no es justo que gente de otros países vengan a aplicársela, ayudados por no sabemos quién cuando aquí hay gente batallando para conseguir una cita”.

Dice que ella ha sabido que en otros países, los turistas están viajando a la Florida a vacunarse contra COVID. “Me he enterado que familias de argentinos han hecho un viaje especial para inmunizarse”.

Hasta el fin de semana, el condado de Los Ángeles había recibido casi un millón de vacunas; y el 80% de 800,000 dosis ya se habían administrado. A la fecha, el condado de Los Ángeles es el que más dosis de vacunas ha aplicado en todo el país.