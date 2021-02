Jeff Bezos se retira como CEO de Amazon

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este martes Amazon anunció sorpresivamente que Andy Jassy, actual CEO de AWS, asumirá el cargo de Jeff Bezos como CEO de la compañía durante el tercer trimestre de este año.

Bezos pasará a ser presidente ejecutivo de la junta de Amazon y señaló que seguirá participando en diferentes proyectos como Bezos Earth Fund, su compañía de naves espaciales Blue Origin, The Washington Post y Amazon Day 1 Fund.

La compañía comunicó que Jeff Bezos, dejará el cargo a finales de este año y entregará el mando al principal ejecutivo de la nube de la compañía, Andy Jassy, quien se incorporó a Amazon en 1997 y ha dirigido el equipo de servicios web en la nube de Amazon desde sus inicios.

Amazon había mantenido en secreto sus planes de sucesión, aunque los expertos especularon que Jassy sería su sucesor.

En una carta dirigida a los empleados de Amazon Bezzos escribió “Estoy emocionado de anunciar que este tercer trimestre haré la transición a presidente ejecutivo de la junta de Amazon y Andy Jassy se convertirá en director ejecutivo”.

Y explicó que “En el puesto de presidente ejecutivo, tengo la intención de centrar mis energías y atención en nuevos productos e iniciativas tempranas. Andy es muy conocido dentro de la empresa y ha estado en Amazon casi tanto tiempo como yo. Será un líder sobresaliente y tiene toda mi confianza”.

En el comunicado el todavía CEO explica que “Millones de clientes dependen de nosotros para nuestros servicios y más de un millón de empleados dependen de nosotros para su sustento. Ser el director ejecutivo de Amazon es una gran responsabilidad y consume. Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil poner atención en otra cosa”.

La noticia se dio a conocer el mismo día en el que se publicó el informe de ganancias en el que Amazon publicó su primer trimestre de $100,000 millones de dólares. Mientras que AWS, la división actual de Jassy, reportó un crecimiento de ingresos del 28% para el cuarto trimestre.

Andy Jassy está consciente de su nuevo gran reto y se hará cargo de la empresa fundada por Bezzos en 1994, que se ha convertido en un mega minorista con alcance global, con un valor de más de $1.6 billones.

Entre los grandes retos de Jassy, además de continuar con el vertiginoso crecimiento de la empresa, están afrontar acusaciones del subcomité de antimonopolio del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, que concluyó que Amazon, Apple , Facebook y Google disfrutan del poder de monopolio. Además Amazon también enfrenta quejas antimonopolio en la Unión Europea.

A continuación el documento de Bezzos para su equipo:

Compañeros amazónicos:

Me complace anunciar que este tercer trimestre pasaré a ser presidente ejecutivo de la junta de Amazon y Andy Jassy se convertirá en director ejecutivo. En el puesto de presidente ejecutivo, tengo la intención de centrar mis energías y atención en nuevos productos e iniciativas tempranas. Andy es muy conocido dentro de la empresa y ha estado en Amazon casi tanto tiempo como yo. Será un líder sobresaliente y tiene toda mi confianza.

Este viaje comenzó hace unos 27 años. Amazon era solo una idea y no tenía nombre. La pregunta que me hicieron con más frecuencia en ese momento fue: ”¿Qué es Internet?” Afortunadamente, no he tenido que explicar eso en mucho tiempo.

En la actualidad, empleamos a 1,3 millones de personas talentosas y dedicadas, atendemos a cientos de millones de clientes y empresas, y somos ampliamente reconocidos como una de las empresas más exitosas del mundo.

¿Cómo pasó eso? Invención. La invención es la raíz de nuestro éxito. Hemos hecho cosas locas juntos y luego las hemos vuelto normales. Fuimos pioneros en revisiones de clientes, 1 clic, recomendaciones personalizadas, envío increíblemente rápido de Prime, compras Just Walk Out, Climate Pledge, Kindle, Alexa, marketplace, infraestructura de computación en la nube, Career Choice y mucho más. Si lo hace bien, unos años después de un invento sorprendente, lo nuevo se ha vuelto normal. La gente bosteza. Y ese bostezo es el mayor cumplido que puede recibir un inventor.

No conozco otra empresa con un historial de inventos tan bueno como el de Amazon, y creo que estamos en nuestro momento más inventivo en este momento. Espero que esté tan orgulloso de nuestra inventiva como yo. Creo que deberías estarlo.

A medida que Amazon se hizo más grande, decidimos utilizar nuestra escala y alcance para liderar importantes problemas sociales. Dos ejemplos de alto impacto: nuestro salario mínimo de $ 15 y el Compromiso Climático. En ambos casos, definimos posiciones de liderazgo y luego les pedimos a otros que nos acompañaran. En ambos casos, está funcionando. Otras grandes empresas se acercan a nosotros. Espero que también estés orgulloso de eso.

Encuentro mi trabajo significativo y divertido. Puedo trabajar con los compañeros de equipo más inteligentes, talentosos e ingeniosos. Cuando los tiempos han sido buenos, has sido humilde. Cuando los tiempos han sido difíciles, han sido fuertes y solidarios, y nos hemos hecho reír el uno al otro. Es un placer trabajar en este equipo.

Por mucho que sigo haciendo claqué en la oficina, estoy entusiasmado con esta transición. Millones de clientes dependen de nosotros para nuestros servicios y más de un millón de empleados dependen de nosotros para su sustento. Ser el director ejecutivo de Amazon es una gran responsabilidad y consume. Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil poner atención en otra cosa. Como presidente ejecutivo, seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para concentrarme en el Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones. Nunca he tenido más energía y no se trata de jubilarme. Me apasiona el impacto que creo que pueden tener estas organizaciones.

Amazon no podría estar mejor posicionado para el futuro. Estamos disparando a todos los cilindros, tal como el mundo nos necesita. Tenemos cosas en camino que seguirán asombrando. Servimos a personas y empresas, y hemos sido pioneros en dos industrias completas y una clase completamente nueva de dispositivos. Somos líderes en áreas tan variadas como el aprendizaje automático y la logística, y si la idea de un amazónico requiere otra nueva habilidad institucional, somos lo suficientemente flexibles y pacientes para aprenderla.

Sigue inventando y no desesperes cuando al principio la idea parezca loca. Recuerda deambular. Deja que la curiosidad sea tu brújula. Sigue siendo el día 1.

Jeff

Con información de CNBC y Medios

También te puede interesar:

¿Quieres trabajar en Amazon? Jeff Bezos te espera con estas 3 preguntas

Mujer estadounidense se jubila, se va a México y hoy vive de lujo frente a la playa con sólo $1,000 dólares al mes