Vórtice polar traerá más frío a Estados Unidos la semana próxima

Dentro de unos días, la temperatura bajará tanto que la congelación de una persona podría ocurrir en 30 minutos y se convertirá en un shock para el sistema, incluso para aquellos que están acostumbrados a los inviernos más duros.

El aire más frío de la temporada va a descender hacia el sur de Estados Unidos y luego hacia el este, y los estados en esa zona alcanzarán temperaturas bajo cero el lunes por la mañana.

El alcance del vórtice polar incluirá al 86% del país y a unas 235 millones de personas, y una ráfaga de aire ártico es responsable en gran parte.

El vórtice polar es una gran área de baja presión y aire frío que rodea los polos de la Tierra. Siempre existe, cerca de las zonas polares, pero se debilita en el verano y se intensifica en el invierno.

El río Hudson frente a NY durante el vórtice polar del 9 de enero de 2014. /Foto: Afton Almaraz/Getty Images

El término “vórtice” se refiere a la rotación en contra de las manecillas del reloj que permite que el aire frío se mantenga cerca de los polos.

En muchas ocasiones durante el invierno del hemisferio norte, el vórtice polar se expande, enviando el aire frío del Ártico hacia el sur sobre Estados Unidos, en una corriente en chorro.

El aire frío comenzará a sumergirse a través del Medio Oeste desde el sábado.

Las zonas del centro de Wisconsin podrían ver las temperaturas caer a -25 ° F el domingo, con las temperaturas altas luchando por llegar a cero, reportó CNN.

Con máximos cercanos al punto de congelación durante gran parte de la semana, Madison, la capital de Wisconsin, se desplomará al final de la semana con un máximo de solo 10 grados para el sábado.

Y no es solo el aire frío, el viento también jugará un papel importante. Eel viento en áreas fuera de Milwaukee podría hacer que se alcanzaran los 20-30 grados bajo cero en las noches, durante el fin de semana.

After the snow on Thursday, the coldest air of the season is looking to settle into southern WI this weekend. #swiwx pic.twitter.com/rcMxQ3uaCH

Las temperaturas máximas en gran parte del Medio Oeste estarán entre 15 y 20 grados por debajo de lo normal. Chicago se mantendrá en un solo dígito el domingo y el lunes.

When it comes to weather and climate, What happens in the Arctic doesn’t always stay in the Arctic.

When the polar stratosphere heats up suddenly, it can cause the Arctic jet stream to slow and wobble, spilling frigid air from the #PolarVortex over North America and Europe. pic.twitter.com/x2Z3VidvMF

— NOAA Research (@NOAAResearch) January 28, 2021