COVID-19: Newsom anuncia nuevos sitios de vacunación masiva en Oakland y Los Ángeles

El gobernador Gavin Newsom y la administración de Biden anunciaron el miércoles un proyecto piloto para crear sitios comunitarios de vacunación masiva en Oakland y Los Ángeles.

Estos sitios, que tendrán su sede en el Oakland-Alameda Coliseum y la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, son parte de un esfuerzo para establecer 100 sitios de vacunación en todo el país en los primeros 100 días de la administración Biden y serán co-dirigidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador (Cal OES).

Newsom habló el miércoles desde el Oakland-Alameda Coliseum, junto con la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, y Dave Kaval, presidente de los Oakland A’s sobre los nuevos sitios.

NEW: CA is partnering with the Biden Administration and @FEMA to set up 2 first-in-the-nation vaccination pilot sites at Oakland Coliseum & CSU Los Angeles.



— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 3, 2021