La Policía de Los Ángeles persiguió a un conductor durante más de seis horas antes de arrestarlo

Un hombre con un extenso historial delictivo protagonizó el lunes una persecución a lo largo y ancho de Los Ángeles durante más de seis horas, hasta que finalmente su auto no pudo más y las autoridades lograron ponerlo bajo custodia.

La persecución de Michael Zinkiewitz de 35 años inició cerca de las 6:50 de la tarde del martes luego de que unos oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) intentaron detenerlo a bordo de su Chevrolet Malibu en el área de 65th Street y Vermont Avenue, en el sur de Los Ángeles iniciando una larga persecución.

Zinkiewitz condujo a altas velocidades y de forma peligrosa a través de varios vecindarios de la ciudad, poniendo en riesgo a decenas de conductores a su paso y omitiendo las señales de tránsito.

En cierto punto el LAPD uso cadenas de clavos para intentar detener al sujeto y en un primer intentó falló, pero luego lograron ponchar tres de las cuatro llantas del auto a la altura de Downtown de Los Ángeles en el Freeway 110, aunque esto no detuvo al sujeto.

Wow. Someone literally had time to make a sign and wait on the side of the highway for pursuit driver. It reads “FOOLS GONE WILD” per @abc7chriscristi pic.twitter.com/uHz9kXi40p

Zinkiewitz siguió conduciendo su averiado auto a velocidades mínimas por horas. La persecución se hizo viral por su duración e incluso algunas personas salieron de sus casas para buscar un lugar donde pudieran ver la persecución en vivo para saludar al conductor.

Una persona incluso tuvo tiempo para escribir “Fools gone wild” en un cartel y pararse en el canal de emergencia de la autopista para enseñárselo al hombre.

Finally, after more than six hours, the bizarre slow-speed pursuit comes to an end in Ontario, with the driver getting out of the vehicle. https://t.co/5gWWWF722h pic.twitter.com/Uh4bxDR1p1

— NBC Los Angeles (@NBCLA) February 3, 2021