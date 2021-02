¿Quién es la desconocida sobrina de Eugenio Derbez?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Eugenio Derbez es uno de los actores mexicanos más populares pues con sus diferentes proyectos ha logrado hacerse internacional. Y a pesar de que él no se guarda nada y hasta convirtió su vida familiar en un reality show, hay una integrante de su familia que pocos conocen. Hoy te contamos un poco acerca de Sylvia Eugenia, la sobrina de Eugenio Derbez que se decidió quitar el nombre.

Ella es una actriz, creadora escénica, performer y productora, a pesar de también haber elegido una carrera en el mundo artístico, ella ha mantenido un perfil más bajo. Su trabajo la ha llevado a impartir talleres en Estados Unidos y sus performances se han presentado en México, Canadá, Brasil y España. Además es fundadora de varios colectivos que impulsan la conciencia social a través de la cultura.

Es hija de Silvia, hermana mayor de Eugenio, y al igual que su familia inició su formación artística desde muy joven. Sus primeros proyectos fueron personajes para la pantalla chica en telenovelas como Lazos de amor (1995), al lado de Lucero, Soñadoras (1998) y Salomé (2001). Además participó en varias producciones de Eugenio con personajes de comedia en Al derecho y al Derbez, Derbez en cuando, XHDRBZ y La Familia P. Luche.

En el 2012 decidió quitarse el apellido Derbez pues a pesar de tener más de 15 años de carrera artística y de ser nieta de doña Silvia Derbez, no quería colgarse de esa fama y cambió su nombre solo a Sylvia Eugenia. “Admiro, respeto, quiero y adoro a mi familia, nada más que yo soy la rara y la perfomancera y la cultural de alguna manera y eso me tocó y lo asumo felizmente”, dijo en una entrevista. “Y aunque también he hecho telenovelas y he hecho otras cosas asumo no llevar el apellido; desde que dije sólo soy Sylvia Eugenia me ha hecho muy bien”

Actualmente imparte talleres en Estados Unidos y a pesar de que ahora trabaja detrás de los escenario, a ella le encanta compartir su conocimiento con los demás.

