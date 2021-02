Tras el altercado en Atlanta: “Courtside Karen” pidió disculpas públicamente por su pelea con LeBron James

LeBron James, acostumbrado a vérselas mano a mano con los jugadores más feroces de la NBA, protagonizó un encuentro muy fuera de lo normal en el State Farm Arena de Atlanta con una diminuta chica rubia de 25 años.

Al menos esa es la edad que dice tener Juliana Carlos, esposa del millonario empresario local Chris Carlos y quien perdió toda cordura la noche del lunes gritándole a James desde el área de Courtside y quitándose la mascarilla sin respetar el protocolo.

Social Media influencer Juliana Carlos apologizes to Lebron James after things escalated between them at a game and she was dubbed a courtside Karen. #NBA #JulianaCarlos pic.twitter.com/TFzXtDogha

— The Hot Zone (@TheHotZoneUSA) February 3, 2021