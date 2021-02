Acusan a exalcalde de Maywood de corrupción

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón acusó al ex alcalde de Maywood, Ramón Medina y a 10 individuos de 34 cargos, entre los que destacan soborno, conspiración, desfalco, incumplimiento de declaraciones de campaña, apropiación indebida de fondos públicos y perjurio.

“Nadie está por encima de la ley. Los funcionarios públicos deben trabajar para beneficiar a la gente, o a sus cuentas bancarias”, dijo el fiscal George Gascón. “La política de ‘si no me pagas no me muevo’ no tiene lugar en el condado de Los Ángeles donde todos merecemos un gobierno limpio”, dijo el fiscal Gascón.

Medina de 60 años de edad es acusado de buscar y recibir sobornos de quienes deseaban hacer negocio en la pequeña y congestionada ciudad de Maywood. Cabe decir que el gobierno municipal subcontrata mucho de los servicios de la ciudad como el mantenimiento de parques, inspecciones de edificios, servicios legales y de ingeniería.

En 2010, Maywood se convirtió en el primer municipio de California en subcontratar todos sus servicios. Desmanteló su departamento de policía y despidió a todos sus empleados excepto al administrador, el abogado de la ciudad y los funcionarios electos.

La lectura de cargos está programada para el 15 de enero en el Centro de Justicia Criminal Foltz.

Nota en proceso…