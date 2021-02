Exposición a materiales peligrosos en edificio de Ontario, California dejó a 28 afectados y 9 hospitalizados

Al menos nueve personas tuvieron que ser hospitalizadas la mañana de este jueves luego de que un incidente con materiales peligrosos pusiera en riesgo a 28 personas en el Philips Oral Healthcare de Ontario, California detonando la respuesta masiva de las autoridades de emergencia.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Ontario, aún se desconoce la causa exacta del incidente que tuvo lugar en la cuadra 1700 de South Baker Avenue en Ontario cerca de las 8 de la mañana y que obligó a trasladar a hospitales cercanos a 9 de los 28 pacientes que atendieron por irritación respiratoria.

Baker Incident final-28 patients total. 9 transported to local hospitals with respiratory irritation. None life threatening. Multiple hazmat survey entries made but irritant had not been identified. Building is clear of contaminates now but further investigation is necessary. pic.twitter.com/WLDph68q34

— Ontario Fire Dept. (@OntarioFireDept) February 4, 2021