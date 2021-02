El EDD y el Bank of America ganan millones gracias a cada transacción hecha con las tarjetas del Seguro de Desempleo

Información revelada por la organización CalMatters da cuenta de un entramado de ingresos en los que el Bank of America y el Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD) se ven favorecidos cada vez que un beneficiario del Seguro de Desempleo usa su tarjeta de débito.

El banco, el cual tiene un contrato con el estado dorado desde la era de la Gran Recesión para emitir las tarjetas de débito con los fondos de los beneficiarios, no ha divulgado cuánto dinero ha ingresado gracias a los cargos sobre cada transacción realizada con las tarjetas, sin embargo, se pudo conocer que el EDD también se ha beneficiado de esos ingresos.

Según datos a los que CalMatter tuvo acceso, solo en septiembre el EDD se embolsilló $5.2 millones de dólares por este concepto, aunque de marzo a octubre recaudó más de $22 millones.

Sin embargo, el EDD dice desconocer el total de los ingresos obtenidos por el banco gracias a los fees de reposición de tarjetas, retiros de efectivo y otros cargos a lo largo de los años.

California's employment agency made $22.5 million on unemployment debit card fees as the pandemic ravaged the job market. The agency failed to track how much Bank of America, the state's debit card contractor, made off of the revenue-sharing deal. https://t.co/9VVnmQ4RjP

— CalMatters (@CalMatters) February 3, 2021