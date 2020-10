Miles de californianos no pueden acceder a sus beneficios del EDD por bloqueo de sus cuentas bancarias

Por uno pagan todos es la política que parece estar implantando el Bank of America en California tras congelar al menos 350,000 cuentas bancarias de beneficiarios del EDD en el estado mientras investiga posibles fraudes.

La medida se habría tomado luego decenas de denuncias de beneficiarios del banco que aseguraban que sus cuentas habían sido hackeadas y les habían robado dinero, de acuerdo con CBS.

Bank of America freezes 350,000 accounts of unemployed Californians who get their Employment Development Department benefits through the bank over suspected fraud. Fraudsters are targeting BoA for EDD customers, draining funds from their bank accounts. https://t.co/rdigc2b0V4

