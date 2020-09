Arrestan a estafadores del EDD con $40,000 dólares en efectivo en Burbank

La pandemia en el sur de California se ha caracterizado por cientos de miles de casos, miles de muertos y millones de desempleados a lo largo del estado, lo que ha colapsado el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) y facilitado el fraude de millones de dólares en beneficios.

Una ola de arrestos en Beverly Hills recuperó cientos de tarjeta de débito con beneficios que sumaban más de 3 millones de dólares. También resaltamos el arresto de dos hombres en el norte de Los Ángeles que tenían cientos de miles de dólares en efectivo cuando los detuvo la Policía y es lo que volvió a suceder el pasado fin de semana en Burbank.

This is what unemployment fraud looks like. Six arrested last night found to be in possession of 40 EDD benefit cards, over $40,000 in cash and a loaded gun. Burbank Police continue to work this recent trend & hold those accountable who take advantage of the system and of others. pic.twitter.com/JUG7u2LYJB

— Burbank Police (@BurbankPD) September 26, 2020