El EDD reconoce que encontró 3,5 millones de solicitudes del Seguro de Desempleo “potencialmente fraudulentas”

El caos en el Departamento de Desarrollo para el Empleo (EDD) de California continúa en medio del escándalo de millones de dólares pérdidas a través de solicitudes fraudulentas, y ahora la agencia ha anunciado que congelaría más de 1,4 millones de solicitudes activas para verificar su legalidad.

“Como parte de los continuos esfuerzos para luchar en contra del fraude, el EDD ha suspendido los pagos en las solicitudes que considera de alto riesgo y está informando a los afectados que deben verificar su identidad para continuar recibiendo los beneficios”, se lee en un mensaje publicado por el EDD en su cuenta de Twitter.

As part of ongoing efforts to fight fraud, EDD has suspended payment on claims considered high risk and is informing those affected that their identity will need to be verified starting this week before payments can resume. More details on the EDD website in the days ahead.

