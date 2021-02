Newsom presenta nuevo plan de ayuda a pequeñas empresas afectadas por la pandemia

El gobernador de California Gavin Newsom se reunió este jueves virtualmente con varios pequeños empresarios del estado para anunciar la segunda ronda de apoyo económico del programa de subvenciones de ayuda a compañías afectadas por la pandemia de la covid-19.

“Esta recesión inducida por la pandemia ha tenido un impacto profundo, exigiendo que las empresas se adapten para proteger a sus empleados y clientes, y también a sus resultados, y ninguno más que los propietarios de pequeñas empresas” dijo Newsom en un comunicado.

Today, @CAgovernor met w/ three #SmallBiz owners who received a grant in round 1⃣ of #CA 's #SmallBiz #COVID19 Relief Grant Program.

"'Within a week or so I got the response, best day of my life that something like this can happen to people like us!'"

Por ese motivo, tanto la Legislatura estatal como el gobernador aprobaron un programa “para ayudar a las pequeñas compañías que impulsan la innovación y la economía de California”, según Newsom.

Los solicitantes que quieran acceder a este programa, con unos fondos totales de $237.5 millones de dólares, deberán presentar su solicitud hasta el próximo 8 de febrero para conseguir ayudas de entre $5,000 y $25,000 dólares.

En la misma reunión con pequeños empresarios, la directora de la Oficina del Gobernador de Desarrollo Económico y Empresarial (GO-Biz) de California, Dee Dee Myers, consideró que este programa de subvenciones “ofrece la ayuda necesaria para estos emprendedores mientras continúan luchando por sus sueños, reconstruyendo y adaptándose a este mercado que cambia rápidamente”.

We are stepping up to help small businesses hurt by #COVID19.

Today, we met CA entrepreneurs who received $$ from the #CAReliefGrant Program to help them recover.

Nearly $237.5M was awarded in round 1 to 21K+ small biz & round 2 applications are open now. #CaliforniaForAll pic.twitter.com/8zNT4O1BZQ

