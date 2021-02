Sacó la bola de cristal: José Mourinho predijo la situación de Edén Hazard… ¡Hace 6 años!

No cabe duda que el portugués José Mourinho es uno de los mejores directores técnicos de este siglo, su paso por varios de los clubes más importantes de Europa, casi en todos con éxito, confirman su visión del balompié internacional, pero en esta ocasión mostró sus dotes de “pitoniso”.

En realidad, “Mou” mostró tener clarividencia hace 6 años cuando dirigía al Chelsea y en sus filas tenía a un jugador más habilidoso de lo normal, un elemento al que todos los rivales “cazaban” de fea manera por su desequilibrio; estamos hablando de Edén Hazard.

El belga suma 284 días en los que ha estado de baja desde que llegó al Real Madrid. 43 partidos en los que no ha estado a disposición de Zidane, que rondarán los 50 tras su nueva lesión en la pierna derecha.

1 de enero de 2015, después de que el Chelsea cayó 5-3 ante el Tottenham: El portugués dijo tras el partido: “Creo que la gente enamorada del fútbol en este país debe enamorarse de Eden Hazard. Y creo que la forma en que partido tras partido está siendo castigado por los rivales, sin ser protegido por el árbitro, puede que nos deje sin Hazard un día”.

José Mourinho was more spot on in this video with each passing day 😢 pic.twitter.com/xiY4pFHqIH

— Alex Goldberg (@AlexGoldberg_) February 3, 2021