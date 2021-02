Los Ángeles limita las primeras dosis de vacunas Covid-19 por escasez de suministros

Las autoridades del condado de Los Ángeles informaron que limitarán las primeras dosis de vacunas para garantizar que las segundas dosis estén disponibles para quienes ya están en línea para recibirlas.

En el condado de Los Ángeles, hogar de 10 millones de residentes, a partir del próximo martes, los sitios de vacunación masiva solo darán segundas dosis de las vacunas Covid-19.

“Simplemente estamos luchando con el suministro, el suministro limitado y sentimos la obligación de asegurarnos de que las personas que han recibido una primera dosis puedan recibir su segunda dosis”, dijo el Dr. Paul Simon, director científico del condado, durante una sesión informativa.

We are sending emails to those vaccinated at a County site confirming the place and date of their second dose appointment. All you will need to do is confirm the time that works for you via the registration link you get in your email. pic.twitter.com/rQlFlX4VgY

— LA Public Health (@lapublichealth) February 1, 2021