Meteorólogo del Navy que extravió su billetera en la Antártida hace 53 años la recibe en su casa de San Diego

Este 30 de enero, un hombre de 91 años que trabajó como meteorólogo del Navy se llevó una grata sorpresa al recibir en su casa de San Diego una billetera de piel que extravió hace más de medio siglo mientras trabajaba en una estación en la Antártida.

La increíble historia de este residente de San Diego fue publicada por el diario San Diego Union-Tribune y en ella se relata que Paul Grisham estuvo 13 meses entre 1967 y 1968 en una estación estadounidense llamada McMurdo Station, considerada la población más al sur de todo el planeta.

Cuando el experto en clima regresó a California lo hizo sin su billetera de piel color café, la cual fue descubierta hace algunos años detrás de un locker cuando era demolido un edificio de la estación.

