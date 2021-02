Senado aprueba enmienda para volver a dejar sin cheque de estímulos a indocumentados

Durante una extensa jornada de votación en el Senado en lo que se conoce como “vote-a-rama”, 58 senadores respaldaron este jueves una enmienda para seguir excluyendo a los indocumentados de los cheques de estímulos.

Aunque se trata de una votación no vinculante que forma parte del proceso con el que los demócratas quieren aprobar el paquete de estímulos del presidente Joe Biden sin apoyo republicano, la aprobación de esta enmienda lanza un mensaje en contra de la comunidad migrante y de los indocumentados en particular.

Fue el senador Todd Young, republicano de Indiana, el que la propuso. Y no solo contó con los votos en bloque de sus compañeros republicanos sino que ocho demócratas de la Cámara Alta se unieron a ellos.

“Es una vergüenza que ocho demócratas, @SenatorHassan, @CaptMarkKelly, @kyrstensinema, @Sen_JoeManchin, @SenGaryPeters, @SenStabenow, @SenatorTester y @SenatorHick hayan decidido votar por esta enmienda y con el partido de Trump, en contra de la comunidad indocumentada”, escribió la organización Raíces en Twitter.

It is a shame that 8 Democrats, including @SenatorHassan, @CaptMarkKelly, @kyrstensinema, @Sen_JoeManchin, @SenGaryPeters, @SenStabenow, @SenatorTester and @SenatorHick have decided to vote for this amendment and with the party of Trump, against the undocumented community. https://t.co/lsM3d7O4ic

— RAICES (@RAICESTEXAS) February 5, 2021