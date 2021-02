VIDEO: A “Checo” Pérez se le ve feliz en el detrás de cámaras de su primer día con Red Bull

Estamos a poco más de un mes del inicio de la próxima temporada de Fórmula 1, en la que “Checo” Pérez debutará con Red Bull, su nueva escudería, la cual publicó recientemente un detrás de cámaras del primer día del piloto mexicano en la que será su nueva “casa”.

El registro de lo que sucedió hace unas semanas fue mostrado este miércoles en las redes sociales de la escudería austriaca, donde se le ve feliz a “Checo” Pérez recorriendo las instalaciones y abordando su auto.

“Es increíble ser parte de la familia Red Bull. Cuando vienes aquí te das cuenta y entiendes por qué las cosas son tan exitosas aquí. Sigo sin creer que estoy aquí, para ser honesto, es un sueño hecho realidad”, menciona Pérez.

𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗔𝗹𝗹 𝗔𝗿𝗲𝗮𝘀 👀 Do not miss our first Behind The Charge of 2021 with @SChecoPerez 🔜 pic.twitter.com/7C0xPHgW0b

— Red Bull Racing (@redbullracing) February 5, 2021