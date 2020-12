Checo Pérez fue elegido como el tercer mejor piloto del mundo

No cabe duda que este fue el mejor año en la carrera del mexicano Serio Perez, ya que Checo ganó su primera carrera además de firmar con Red Bull para la siguiente temporada y el reflejo es que fue elegido como el tercer mejor piloto del año.

Se dio a conocer el Ranking de los mejores pilotos de esta temporada de la Fórmula 1, y los fans eligieron al mexicano Sergio Pérez como el tercer mejor piloto de la disciplina en el 2020 El tapatío está solo por debajo de Lewis Hamilton y Max Verstappen con 8.5 puntos.

L👀k how close the top three were in the 2020 Aramco Fans Power Rankings #F1 pic.twitter.com/sdFLbELOh1

— Formula 1 (@F1) December 23, 2020