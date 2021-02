Ferdinando Valencia se defiende: “Hay quien dice que yo me quedé el dinero”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A poco más de un año de la muerte de uno de sus mellizos, Ferdinando Valencia responde a quien asegura podría estar mintiendo a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) con respecto a la deuda millonaria que mantiene con el hospital en el que fue atendido el pequeño Dante.

Tras las declaraciones de Marco Treviño, Secretario de Interior y Exterior de la Asociación Nacional de Actores, para el programa ‘De Primera Mano’, en donde aseguró que el actor mintió ante los medios de comunicación respecto a las cifras con las que dicha asociación lo respaldaría para cubrir su deuda, Ferdinando Valencia se defiende y comparte su versión.

“Hay gente sumándose a dar declaraciones y cada quien declara lo que quiere. El único que conoce este tema y el único que lo sufrió fui yo. Todo el mundo sabe, y ahora todo el mundo da notas queriendo juzgar“, comentó.

Y explicó que en las negociaciones él no interviene, ya que estas únicamente se realizan entre el hospital y la ANDA, por lo que no hay manera de que el dinero pase por sus manos, desmintiendo categóricamente las versiones que circularon hace unos días.

“Luego hay quien dice que yo me quedé el dinero, no puede ser simple y sencillamente no puede ser. Las cuentas se arreglan entre el hospital y la ANDA. La ANDA le paga al hospital y yo sigo en lo mismo, para mí no hay historia bonita, ni el no económico ni mucho menos en lo personal”, reiteró.

Antes de finalizar, el actor se sinceró ante la cámara del periodista Eden Dorantes y confirmó que ya existe un convenio, sin embargo, no cubre la cantidad que a él le gustaría, por lo que tendrá que seguir pagando parte de la millonaria deuda que asciende a 1 millón 800 mil pesos mexicanos.

“Hasta el momento ya existe un convenio que no cubre lo que a mí me hubiera gustado que cubriera. Lo que estoy solicitando que me aporte, simple y sencillamente creo que he puesto más yo y soy uno de los afectados de esta manera, he puesto más, pero lo que sea ya después decidiremos qué hacer cuando las cifras estén claras, cuando los pagos se hayan hecho, cuando vaya en orden y apegados a lo legal“, manifestó Valencia.