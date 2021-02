Leon Spinks, quien sacudió al mundo al vencer a Muhammad Ali, muere a los 67 años

El boxeo está de luto al darse a conocer que el excampeón mundial Leon Spinks falleció el viernes en Nevada, según dio a conocer su esposa Brenda mediante un comunicado. Spinks batalló por varios años con cáncer de próstata, que luego se le extendió a otros órganos.

Nacido en St. Louis, Leon Spinks encontró el camino al boxeo organizado mientras era parte de los Marines. En los Juegos Olímpicos de 1976 ganó la medalla de oro de peso semicompleto mientras su hermano Michael se coronaba en peso mediano.

Dos años después se inmortalizó cuando retó a Muhammad Ali y le arrebató el campeonato mundial de peso completo en una enorme sorpresa. El combate tuvo lugar el 15 de febrero de 1978 en el Hilton de Las Vegas y se definió por decisión dividida.

Volvieron a enfrentarse el 15 de septiembre de ese año y Ali ganó por decisión unánime en lo que fue el triunfo final de su legendaria carrera.

Después de esa derrota, la carrera de Spinks navegó por la mediocridad y para cuando se retiró luego de pelear en 1995 su récord fue de 26-17-3. Fue electo al Salón de la Fama del Boxeo de Nevada en 2017.

The boxing world has lost Leon Spinks . We send our sympathy to Brenda, family and friends. May he Rest In Peace pic.twitter.com/rGnPfbHWAp

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) February 6, 2021