VIDEO: Captan momento en que avalancha de lodo arrasa con casas e hidroeléctricas en la India; reportan más de 150 personas desaparecidas

Al menos 150 personas se encuentran desaparecidas después de que una gran avalancha de agua y lodo golpeó este domingo una zona montañosa en el norte de la India, destruyendo a su paso decenas de casas además de dos centrales hidroeléctricas en construcción y otras infraestructuras.

El desastre tuvo lugar a primera hora de la mañana en el distrito de Chamoli, en el estado de Uttarakhand en la cordillera del Himalaya, cuando la rotura de un glaciar desencadenó la avalancha e inundaciones masivas siguiendo el curso de los cauces de varios ríos, obligando a la evacuación de emergencia de miles de personas.

Personal de la fuerza de respuesta a desastres y unos 350 miembros de diferentes cuerpos de la Policía de la India realizan las labores de rescate, mientras que otros 600 están en la reserva, según informó en Twitter el jefe de Gobierno de Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat.

Gran parte de las labores de rescate se están centrando en la búsqueda de los trabajadores de dos centrales hidroeléctricas en construcción afectadas por la avalancha.

“Los equipos de rescate están haciendo todo lo posible para salvar la vida de los trabajadores desaparecidos en el lugar (de la central de) NTPC (140 personas) y del Rishiganga (17). Mis oraciones están con cada uno de los trabajadores desaparecidos”, señaló.

Además, añadió, “se han recuperado dos cadáveres” y se está haciendo “todo lo posible por minimizar el daño causado por el desastre”.

El director general de la Policía de la Frontera indo-tibetana, Surjeet Singh Deswal, elevó en declaraciones a la agencia local ANI el número de fallecidos, al “haber recuperado entre nueve y diez cuerpos del río” en el área donde se encuentra la central de NTPC.

Avalancha de lodo y agua captada en video

Vídeos filmados con teléfonos móviles del momento de la avalancha y difundidos por las redes sociales, muestran la repentina llegada de una gran columna de lodo y agua por el cauce de un río, golpeando con fuerza las laderas del valle y destruyendo a su paso estructuras como la de al menos una de las centrales hidroeléctricas afectadas.

“En este momento no hay flujos adicionales de agua ni inundaciones en ningún lado”, subrayó a primera hora de la tarde el jefe de Gobierno de Uttarakhand.

Desprendimiento de un glaciar en el #Himalaya (⬇️). Una bolsa de agua atrapada en un glaciar en el Nanda Devi, la segunda montaña más alta de #India, ha provocado una avalancha que ha arrasado todo río abajo, incluidas varias aldeas. Más 150 desaparecidos.pic.twitter.com/nLpc0CSf4J — Alfonso Poza (@alfonso_poza) February 7, 2021

#Chamoli district magistrate has instructed officials to evacuate people living in villages on the bank of #Dhauliganga river Administration launches rescue operation #Uttrakhand #Avalanche pic.twitter.com/o6PrGezOmB — Supriya Bhardwaj (@Supriya23bh) February 7, 2021

La policía regional pidió en las redes sociales a los habitantes de las zonas afectadas que mantengan la calma y se trasladen a lugares seguros mientras llegan los servicios de rescate.

“Estoy monitoreando constantemente la desafortunada situación en Uttarakhand. La India apoya a Uttarakhand y la nación reza por la seguridad allí de todos”, afirmó en Twitter el primer ministro indio, Narendra Modi.

Our deepest prayers for the people of Uttarakhand. Massive flood, post avalanche near Joshimath amid reports of a cloudburst or reservoir breach around 10 am. We urge the NDRF & SDRF and authorities to provide immediate relief to the affected people Video courtesy- ITBP pic.twitter.com/igW0zbq1n9 — All India Mahila Congress (@MahilaCongress) February 7, 2021

Esta montañosa región en el Himalaya fue testigo también en junio de 2013 de riadas, corrimientos de tierras y el derrumbe de edificios después de que las lluvias del monzón se adelantaran un mes y se produjeran un 68 % más de precipitaciones de lo habitual.

Here’s the #climatecrisis in one video: A normally frozen glacier melts in Northern India, triggering an avalanche, massive flooding, the destruction of a dam, forcing the evacuation of thousands, and taking out power stations. https://t.co/PqY3aBfw05 pic.twitter.com/0ZRP80ddUI — Mike Butcher (@mikebutcher) February 7, 2021

🚨 Avalancha en la India Al menos tres muertos y más de 150 desaparecidos tras la rotura de un glaciar. (Vídeo de @dw_espanol)pic.twitter.com/CL9rq1dZ3v — Oigetit Español (@oigetit_es) February 7, 2021

Aquella tragedia causó cerca de 7,000 muertos o desaparecidos, muchos de ellos peregrinos hindúes que habían acudido a Uttarakhand para visitar algunos de los lugares más importantes para esta religión, y donde además nace el sagrado río Ganges.

