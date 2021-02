Vórtice polar traerá frío extremo y grandes nevadas este fin de semana

El aire más frío de toda la temporada de invierno, se dirige hacia Estados Unidos desde Canadá, porque el vórtice polar de nuevo se desplaza desde el Ártico hasta Estados Unidos.

Antes de que llegue ese aire ártico, habrá otra gran tormenta de nieve en el noreste, menos de una semana después de que la región sufriera la mayor nevada en años, reportó CBS News.

Ambos sistemas climáticos marcarán el comienzo de la semana más fría del invierno en el este y centro de la nación, y el frío puede quedarse al menos hasta mediados de mes.

Esto se debe a que los vientos de dirección en bloque y de movimiento muy lento empujan a los sistemas meteorológicos fuera de sus ubicaciones normales y los bloquean en el mismo lugar durante largos períodos de tiempo.

An arctic air mass will slide south deep into the Plains, Midwest and New England over the coming week, bringing with it bitterly cold temperatures with dangerous wind chills ranging from tens of degrees below zero in the northern Plains to single digits as far south as Texas. pic.twitter.com/ZuaLQSqYm0

El aire del Ártico ya está invadiendo el Medio Oeste Superior, y se espera que las temperaturas estén bajo cero el sábado por la mañana desde Montana hasta Wisconsin.

El domingo, el aire frío penetrará más al sur y al este en los Grandes Lagos y en la mitad del Valle de Mississippi. Las temperaturas caerán impulsadas con viento y oscilarán entre -30 y -40 grados Fahrenheit en el Medio Oeste Superior en lugares como Fargo y Minneapolis, hasta -20 en Chicago.

Some heavy lake effect snow expected tonight through Saturday evening. Then another coastal storm will impact the Eastern US Saturday afternoon through Sunday evening. This storm will not be as strong, and will move considerably faster than the storm earlier this week. pic.twitter.com/ASuRglFBPG

El evento principal tendrá lugar el domingo cuando la tormenta se intensifique a lo largo de la costa este.

Se esperan fuertes nevadas desde Washington, DC hasta Filadelfia y desde la ciudad de Nueva York hasta Boston.

Well below normal temps arrive this weekend and will persist thru much of next week. Odds strongly favor below normal temperatures for much of the country next week.

Around here Saturday thru next Thursday?

Highs in the 0s to 10s.

Lows from +0s to -10s.#sdwx #wywx pic.twitter.com/OKBKVYjB8Q

— NWS Rapid City (@NWSRapidCity) February 5, 2021