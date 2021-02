Avalancha de lodo en la India deja 19 muertos y más de 200 desaparecidos; continúan labores de rescate

Las autoridades indias elevaron este lunes a 19 la cifra de muertos y a más de 200 la de desaparecidos por la avalancha ocurrida a causa de la rotura de un glaciar en el norte de la India, mientras continúan a contra reloj las labores de rescate.

El desastre tuvo lugar el domingo por la mañana en el distrito de Chamoli, en el estado de Uttarakhand en la cordillera del Himalaya, cuando la rotura del glaciar desencadenó una avalancha de agua y lodo que siguió el curso de los cauces de varios ríos, obligando a la evacuación de emergencia de miles de personas.

Hasta el momento, “al menos 202 personas han sido reportadas como desaparecidas por el desastre de ayer, mientras que 19 cuerpos han sido recuperados de varios lugares”, informó la Policía de Uttarakhand en su último informe.

Gran parte de las labores de rescate se están centrando en la búsqueda de los trabajadores de dos centrales hidroeléctricas en construcción afectadas por la avalancha, donde la Policía estimó hoy que hay 146 personas desaparecidas.

Hasta ahora los equipos de rescate han localizado a una treintena de trabajadores en el interior de un túnel cerca de una de las centrales, y desde ayer tratan de acceder al interior del lugar bloqueado por montañas de lodo y otros restos de la avalancha.

“La operación para rescatar a los atrapados en un túnel sigue en marcha. Se está tratando de despejar el túnel con la ayuda de maquinaria JCB (de construcción)”, detalló la Policía de Chamoli.

En la tarde del domingo, en otro túnel, se logró rescatar a doce trabajadores.

El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció el domingo 200,000 rupias (2,280 euros) para los familiares de los fallecidos y 50,000 (570 euros) para los heridos graves.

Vídeos filmados con teléfonos móviles del momento de la avalancha y difundidos por las redes sociales, muestran la repentina llegada de una gran columna de lodo y agua por el cauce de un río, golpeando con fuerza las laderas del valle y destruyendo a su paso estructuras como la de al menos una de las centrales hidroeléctricas afectadas.

Here’s the #climatecrisis in one video: A normally frozen glacier melts in Northern India, triggering an avalanche, massive flooding, the destruction of a dam, forcing the evacuation of thousands, and taking out power stations. https://t.co/PqY3aBfw05 pic.twitter.com/0ZRP80ddUI

— Mike Butcher (@mikebutcher) February 7, 2021