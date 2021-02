Cuál es el plan de ayuda de $4,200 por niño propuesto por Mitt Romney

Aunque el presidente Joe Biden ha pedido más ayuda para las familias más pobres y los demócratas tienen una propuesta en firme, un plan impulsado por el senador republicano Mitt Romney (Utah) es más amplio y, a decir de expertos, mucho mejor.

La idea del senador es enviar ayuda hasta por $4,200 dólares por niño menor a los 6 años, y $3,000 dólares por menor que tenga entre 6 y 17 años.

El proyecto de los demócratas, patrocinado por el representante Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, es un apoyo fiscal anual de hasta $3,600 dólares por niño menor de 6 años, y de $3,000 dólares para menores entre 6 y 17 años.

Ambos planes son similares, pero Chuck Marr, director de Federal Tax Policy, considera que el de Romney sería la mejor opción.

“Es decir, dinero real para una familia que no tiene mucho dinero”, expresó en Twitter.

Marr puso como ejemplo a una mujer que gana $15,000 dólares anuales, es madre soltera y tiene dos hijos pequeños.

“La propuesta de Biden aumenta el Crédito Tributario por Hijos de su familia en alrededor de $4,000, nuevamente, dinero real”, indica. “El plan Romney aumentaría el Crédito Tributario por Hijos de su familia en una cantidad aún mayor, aproximadamente $4,600”.

This is a thread on the Romney Child Tax Credit plan. My hope is that somehow it will find its way to liberal commentators who feel an almost giddy impulse to tell their many followers that the Romney proposal is better or just as good or close enough to the Biden proposal

— Chuck Marr (@ChuckCBPP) February 7, 2021