El hombre que invadió la cancha en el Super Bowl fue enviado por el ex novio de Kinsey Wolanski

Durante el enfrentamiento entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs un hombre invadió la cancha vestido con un traje de baño con las palabras “Vitaly Uncensored”.

Solo 22,000 fanáticos pudieron asistir al partido en el Estadio Raymond James debido a las pautas del coronavirus. Pero un hombre logró correr desde las gradas hasta la zona de anotación.

Parece ser el último invasor fue enviado por Vitaly Zdorovetskiy para obtener publicidad para el sitio para adultos Vitaly Uncensored.

Zdorovetskiy es ex novio de Kinsey Wolanski, quien ganó la fama mundial cuando entró al campo durante la final de la Liga de Campeones entre Tottenham y el Liverpool en 2019.

El streaker del Super Bowl sostuvo sus manos en el aire mientras se movía entre dos guardias de seguridad en el campo. Finalmente fue llevado al suelo y escoltado fuera de la cancha.

